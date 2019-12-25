Проблемный ЖК "На Заречной" планируют достроить в 2023 году

Сейчас идет строительство 3 и 4 корпуса.

Строительство третьей очереди ЖК "На Заречной" идет с опережением графика. Сейчас на объекте завершается кладка внутренних стен, продолжается установка окон, выполняется витражное остекление. Также идет работа по устройству кровли и установке ограждения балконов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Жилой комплекс появится в Парголово. Объект считался проблемным. Его строительство начала ГК "Норманн", а сейчас продолжает Росстройинвест.

Напомним, схема достройки дома была разработана в конце 2020 года. Первый корпус ЖК ввели в эксплуатацию летом 2021 года.

Кроме того, идут работы в четвертом корпусе. Началось устройство фасада. Параллельно со зданием продолжаются работы в подземных паркингах корпусов 6 и 8. Объект должен быть введен в 2023 году.

Фото: администрация Петербурга