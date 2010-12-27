Пробки в центре Петербурга совпали с советом Межпарламентской ассамблеи СНГ

Дорожный трафик сковал Центральный район Северной столицы на несколько часов.

В вечер четверга, 21 ноября, петербургские водители рассказали о множественных транспортных заторах в центре города.

Пробки скопились на Садовой улице, у Московского вокзала, а также на Невском проспекте и Литейном проспекте. Кроме того, "покраснел" участок Обводного канала у Лиговского проспекта.

Кроме того, как сообщала "Фонтанка", водители сообщали о пробках на Каменноостровском проспекте, Пироговской и Арсенальной набережных, на Троицком и Литейном мосту.

Читатели Piter.TV предположили, что высокая дорожная плотность может быть связана с приездом высоких правительственных делегаций. В эти дни в Петербурге проходит совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, в котором принимают участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее мы сообщали о том, что свидетелем ДТП на Морском проспекте в Петербурге стал дорожный полицейский.

Фото: pxhere.com