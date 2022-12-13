Петербург встал в семибалльные пробки 24 апреля

Заторы наблюдаются как в центре города, так и в спальных районах.

Утром понедельника, 24 апреля, во многих районах Северной столицы наблюдалась сложная дорожная ситуация. Пробки в городе достигли 6-7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндес.карты".

В центре города движение затруднено в районах Садовой улицы, Суворовского и Невского проспектов и Обводного канала. Также заторы образовались на Кронверкской набережной.

Машины стоят на Московском и Витебском проспектах, а также на Заневском проспекте и проспекте Энергетиков, на Бухарестской и Софийской улицах, на Народной улице, проспекте Большевиков и проспекте Строителей.

Фото: Piter.TV