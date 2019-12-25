Вечером 26 августа пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

Город "покраснел" от многочисленных пробок.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 26 августа дорожная ситуация достигла 7 баллов.

Центр город вовсе "встал": движение затруднено на Невском, Каменноостровском, Литейном и Чкаловском проспектах, на Боровой и Садовой улицах, на набережной Обводного канала, на Разъезжей улице. Авария на Невском проспекте, возле станции метро "Площадь Восстания" осложнила движение в сторону станции метро "Площадь Александра Невского 1".

Пробки ощущаются и в районе города Кудрово. Автомобилистам придется некоторое время провести от улицы Дыбенко до Ленинградской улицы. Пробки наблюдаются и на КАД в сторону и возле поселка Янино-1. Традиционно пробки собрались на КАД возле города Мурино. Также заторы на дорогах наблюдаются возле "Мега Парнас" и на Новоприозерском шоссе.

Фото: Piter.tv