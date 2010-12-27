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Пробка на КАДе протянулась на 10 км
Сегодня, 9:35
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lesjasap
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Пробка на КАДе протянулась на 10 км

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На утро 15 сентября стоит практически весь КАД.

Полностью “встало” внешнее кольцо начиная от проспекта Культуры и заканчивая Выборским шоссе. К восьми часам утра 15 сентября плотность затора составили три балла. Через час ситуация ухудшилась до восьми. Движение по Большому Сампсониевскому проспекту и Энгельса оценивается по шкале из десяти баллов на семь. На улице Народной и перед Володарским мостом автомобили застряли в трехкилометровой пробке.
 
Самые крупные транспортные заторы сейчас находятся в северной части Петербурга и кольцевой дороге. На КАДе пробка занимает около 10 километров пути.  Пять километров придется отстоять автовладельца, которые едут от Софийской улицы до Октябрьской набережной. 
Теги: кад , пробки , утро
Категории: Новости СПб

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