"Эрарта" собрала самых культурных звезд Stand-Up

В музее современного искусства – «Эрарта» 4 декабря выступили комики из разных стран. Pro stand-up – мероприятие, которое собрало в себе невероятное количество юмора.

Антон Борисов из России, Майло Эдвардс из Великобритании и Наталья Гарипова из Украины – опытные комики, которые собрались на одной сцене, чтобы высмеять самые актуальные проблемы.

Представители трёх разных культур на протяжении двух часов заставляли требовательную питерскую публику смеяться до слёз. А команда Piter.tv пообщалась с представителями одного из самых развивающихся жанров юмора.

Антон Борисов – один из основателей stand-up в России и руководитель творческого объединения «Люди», которая пишет материал для многих отечественных телешоу, рассказал, чем привлекателен такой формат выступлений.

Круто, что есть юмор. Круто, что к нам приехала украинская девочка, британский мальчик и какой-то русский. Потому что это определённый срез общества, и, мне кажется, лучше общаться юмором, чем то, что мы видим какие-то кричащие головы на телевидении, в попытке неостроумное что-то друг другу сказать.

Антон Борисов, комик

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В последнее время появляется всё больше телевизионных stand-up шоу. Финалист «Открытого микрофона» на канале ТНТ – Майло Эдвардс (родился в Великобритании, а недавно переехал в Россию), высказался о русской публике, выступлениях в регионах и о том, что удивляет его в нашей стране.

В Питере мне нравится публика, а в районах всё очень по-разному. Бывают супер тёплые залы. Например, я был в Челябинске, там очень прикольно выступать. Люди очень любят юмор. Но бывают «быдловатые» районы, я не буду их называть, но есть такие районы, где я выступаю в тишину. Потому что люди пришли слушать какие-то более мужские темы, которых у меня нет.

Майло Эдвардс, комик

Также Майло рассказал, что его поражает в русском быте, и с чем он сталкивается во время гастролей.

Обычно в регионах нормально выступать, но иногда я попадаю в какие-то странные гостиницы и рестораны, где абсолютно всякое может быть. Странные картины, странные ванные, всегда что-то новое особенно в провинции, в каком-нибудь супер маленьком городе, где всего одна столовая, в меню очень много всего расписано, но там ничего нет.

А Наталья Гарипова, ещё одна участница Открытого микрофона на ТНТ, поделилась своими переживаниями насчёт своего первого выступления в Санкт-Петербурге.

Зритель здесь другой. Я приехала сюда за 2 дня, потусила по городу и поняла, у меня нет для этих людей никакого материала. Тут как-то планочка очень завышена. Наталья Гарипова, комик

Жёсткий и откровенный юмор Натальи Гариповой, интерактивный stand-up Антона Борисова и новый взгляд на привычные для нас вещи Майло Эдвардса не оставили равнодушным никого.