Cамолёт из Петербурга приземлился в Сочи на хвост и попал на видео

Не все пассажиры поняли, что происходит.

Приземление самолёта из Петербурга в аэропорту Сочи, при котором фюзеляж самолёта дважды коснулся взлётно-посадочной полосы, попало на видео. Кадры опубликованы в Telegram-каналах.

Инцидент произошёл ещё 18 августа. На кадрах видно, как Boeing 737-800 дважды проскользнул фюзеляжем по бетону при приземлении. Не все пассажиры поняли, что происходит. Никто в результате данного инцидента не пострадал.

По словам экспертов, самолётом управлял опытный экипаж. Однако, и экипаж, и воздушное судно временно отстранены от полётов на время проверки.

Фото и видео: Telegram/ 112