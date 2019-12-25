Прививку от гриппа сделали почти 900 тысяч горожан

Данное число составляет всего 18% от населения.

В среду, 30 сентября, стало известно, что в Петербурге привились от гриппа почти 900 тысяч человек, что составляет 18% от общего числа населения. Об этом рассказала специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Татьяна Крайнова на пресс-конференции в ТАСС.

Больше всего прививок пришлось на взрослых – 710 тысяч, а также около 180 тысяч детей. В Петербурге работают 44 передвижных прививочных пунктов. Ими воспользовались более 100 тысяч горожан. Специалист отметила, что вакцинация идет полным ходом уже месяц.

Ранее мы писали, что третью российскую вакцину от коронавируса испытают в Петербурге.

Фото: Piter.TV