Привести к развитию грибка может лак для ногтей

В защищенной от света покрытием ногтевой пластине более активно развиваются микозы.

Доктор медицинских наук, заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ Нейрохирургии имени Бурденко Ольга Ершова представила в рамках Недели образования от Елизаветинской больницы в Петербурге новый доклад о гигиене рук. Особое внимание она уделила женским рукам, и посоветовали использовать только качественные средства для ухода за ними.

По словам медика, длина ногтей не должна быть больше 5 мм. Также Ольга Ершова рассказала, что частое использование лака может привести к возникновению грибка. Она аргументировала это тем, что в защищенной от света покрытием ногтевой пластине более активно развиваются микозы. Еще опаснее лака – накладные ногти, которые могут привести к дистрофии ногтевой пластины и заражение произойдет еще быстрее.

Следует отметить, что грибок никогда не проходит самостоятельно, а его распространению способствуют многие факторы. Врач рекомендовала следить за состоянием ногтей, укреплять иммунную систему, принимать витамины, избегать частых контактов с водой и переохлаждения кистей, на маникюр ходить только к проверенному мастеру.

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