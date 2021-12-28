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Присоединение РГС банка к "Открытию" запланировали на май 2022 года

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Михаил Задорнов рассказал о планах по соединению кредитных организаций.

Присоединение РГС банка к "Открытию" запланировано на май 2022 года. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сказал глава кредитной организации Михаил Задорнов. Специалист объяснил, что в настоящее время ведется активная подготовка к данному процессу.

Мы предполагаем интеграцию с 1 мая 2022 года, то есть это достаточно короткий срок. Подготовительная работа уже идет в полном масштабе.

Михаил Задорнов, глава банка "Открытие"

Еще в октябре текущего года газета "Коммерсантъ" сообщала читателям  о том, что РГС банк в ближайшее время может быть объединен с материнской организацией "Открытие". Об этом решении уже знают сотрудники банка. Данное постановление эксперты обусловлено необходимостью улучшения финансовых показателей группы в рамках продажи "Открытия".

СМИ: цены на газ в Европе могут достигнуть пика летом 2022 года.

Фото и видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: банк, михаил задорнов, открытие, ргс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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