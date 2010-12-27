Прима-балерина Диана Вишнева родила сына

Российская балерина Мариинского театра Диана Вишнева 13 мая стала мамой сына.

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева впервые стала мамой, об этом сообщают петербургские СМИ. Известно, что Диана и ее муж Константин Селиневич стали родителями 13 мая.



Стоти отметить, что Диана не афишировала свою беременность на протяжении долгого времени, а сейчас балерина решила воздержаться от комментариев. Однако пользователи интернета и поклонники артистки поздравляют пару со счастливым событием.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты Мариинского дворца будут сидеть на пяти миллионах рублей.

Фото: Марк Олич