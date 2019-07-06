Security Group: Приложение для обновления Samsung собирает данные кредиток

Приложение запрашивает данные кредитной карты и предлагает купить на самом деле бесплатное обновление.

Более 10 млн пользователей скачали в Google Play якобы обновление для смартфонов Samsung. Как сообщили в компании CSIS Security Group, дело в том, что под видом прошивки Updates for Samsung оказался рекламный сайт.

Получить обновление действительно можно. Пользователям обещают бесплатное скачивание обновления, но по классике жанра качается оно около 4 часов. Приложение предлагает альтернативу - раскошелиться на $34,99 и скачать прошивку гораздо быстрее.

Опасность заключается в том, что приложение запрашивает данные кредитной карты пользователя. Это означает, что оплата идет в обход официальному сервису Google Play. Эксперты напомнили, что обновление для смартфона можно скачать совершенно бесплатно через его внутренние настройки.

Несмотря на всю свою подозрительность, приложение до сих пор находится в доступе для скачивания в Google Play. Разработчик, компания Updato, заявила, что не хотела кого-либо обманывать. Это приложение создали для тех, кому не хочется копаться в настройках своего телефона. Также Updato подчеркнула, что пользователи сами несут ответственность за скаченные материалы.

Видео: YouTube