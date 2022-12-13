Прилепина ввели в состояние медикаментозного сна

Губернатор Нижегородской области поздравил пострадавшего со вторым днем рождения.

Писателю Захару Прилепину сделали операцию. Она прошла успешно. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Публициста ввели в состояние медикаментозного сна. По мнению врачей, так он быстрее восстановится. Состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Медики оперативно провели диагностику. Операция прошла успешно. Для быстрого восстановления Захар Прилепин введён в медикаментозный сон. Захара надо поздравить со вторым днем рождения. Он родился не в рубашке, а в бронежилете. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Напомним, во время взрыва погиб водитель писателя. Никитин выразил соболезнования родственникам Александра Шубина.

Ранее на Piter.tv: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания.

Фото: пресс-служба СК РФ