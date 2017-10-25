Прилепин, Гаркуша и Адабашьян снялись в роликах проекта "Революция 360"

Российские общественные деятели засветились в "революционных" роликах телеканала RT.

Популярные российские деятели приняли участие в международном проекте телеканале RT: “Революция 360”. Компания выпустила уже три видео про важнейшие эпизоды, посвященные столетнему юбилею революции. Первая запись рассказывает об июльских событиях 1917 года, вторая - о событиях, разворачивающихся на Витебском вокзале в Петрограде, а третья - о том, что творилось в окопах на Первой мировой войне.

Каждый сюжет можно просмотреть в панорамном формате на платформе YouTube. Известно, что представители телеканала заявили о выходе восьми эпизодов. Съемки проходили в настоящих локациях, в которых происходили описываемые события, или аутентичных декорациях.

В роликах снялся известный писатель Захар Прилепин, режиссер Александр Адабашьян и солист группы “АукцЫон” Олег Гаркуша. Над закадровым текстом работали Сергей Гармаш и Гарик Сукачев.