Священнику Грозовскому не смягчили наказание

Грозовскому дали 14 лет за надругательство над несовершеннолетними девочками в детских лагерях.

Ленинградский областной суд отклонил апелляцию отстраненного от служения священника РПЦ Глеба Грозовского. По словам адвоката, осужденному по делу о педофилии не смягчили наказание. Об этом сообщают Риа Новости.

Отмечается, что заседание длилось три часа и проходило в закрытом режиме. Грозовский в это время находился СИЗО №3 Выборга и давал показания в режиме видеоконференции. Поддержать священника пришла внушительная группа поддержки.

Напомним, что 17 января Приозерский городской суд Ленобласти признал Глеба Грозовского виновным в педофилии и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Уголовное дело было построено на показаниях трех школьниц. Свою вину Грозовский так и не признал. Защита считает его вину недоказанной и основанной на оговоре.

Отметим, что у Грозовского много защитников. 25 марта даже прошла акция в Петербурге в поддержку священника.

Фото: Facebook / Gleb Grozovskiy