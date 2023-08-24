В Петербурге огласили приговор пятерым саентологам

Все подсудимые были освобождены от наказания за истечением сроков.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор пятерым саентолам, присвоили 276 млн рублей в результате ведения незаконного предпринимательства. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Каждому из фигурантов дела было назначено отдельное наказание. Иван Мацицкий получил 6,5 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях сроком на 2 года. Галина Шуринова была оштрафована на 1,3 млн рублей, Анастасия Терентьева – на 1,2 млн рублей. Сахиб Якуб оглы Алиев выплатит 1 млн, а Констанция Есаулкова – 600 тыс. рублей.

Все подсудимые были освобождены от наказания за истечением сроков. Схожие с денежными средствами бумаги были конфискованы в доход государства.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга дал 4 года условно женщине, ударившей ножом свою свекровь.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга