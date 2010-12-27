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Во Всеволожском районе неизвестный перерезал горло женщине из Азербайджана
Сегодня, 13:22
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lesjasap
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Во Всеволожском районе неизвестный перерезал горло женщине из Азербайджана

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В Ленобласти разыскивают мужчину, который с ножом напал на проходившую мимо женщину.

У продуктового магазина во Всеволожском районе прохожие обнаружили женщину, истекающую кровью. У пострадавшей было перерезано горло.
 
Инцидент произошел в деревне Мяглово на Дорожной улице, 1 в половине двенадцатого ночи 26 декабря. Женщину “кавказской” национальности заметили местные жители у магазина “Пятерочка”. Жертва просила о помощи. На вызов приехали сотрудники “скорой помощи”. Медики забрали пациентку в клиническую межрайонную больницу с ножевым ранением шеи. Из-за травмы женщина не смогла сообщить свои данные и информацию об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время она находится в крайне тяжелом состоянии. 
 
Полиция смогла выяснить что иностранка является 25-летней гражданкой Азербайджана. Также определились подробности нападения. Женщину порезал неизвестный, который скрылся на “Шевроле”. Номер иномарки установлен.
Теги: всеволожский район , деревня мяглово , дорожная улица , кавказ , ленобласть , нападение
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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