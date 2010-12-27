Во Всеволожском районе неизвестный перерезал горло женщине из Азербайджана

В Ленобласти разыскивают мужчину, который с ножом напал на проходившую мимо женщину.

У продуктового магазина во Всеволожском районе прохожие обнаружили женщину, истекающую кровью. У пострадавшей было перерезано горло.

Инцидент произошел в деревне Мяглово на Дорожной улице, 1 в половине двенадцатого ночи 26 декабря. Женщину “кавказской” национальности заметили местные жители у магазина “Пятерочка”. Жертва просила о помощи. На вызов приехали сотрудники “скорой помощи”. Медики забрали пациентку в клиническую межрайонную больницу с ножевым ранением шеи. Из-за травмы женщина не смогла сообщить свои данные и информацию об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время она находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция смогла выяснить что иностранка является 25-летней гражданкой Азербайджана. Также определились подробности нападения. Женщину порезал неизвестный, который скрылся на “Шевроле”. Номер иномарки установлен.