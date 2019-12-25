Полиция спустя 10 лет задержала подозреваемого в убийстве путаны на Киевском шоссе

Труп неизвестной женщины с травами головы и стронгуляционной бороздой на шее был обнаружен 21 апреля 2010 года в придорожной сточной канаве на 100 км Киевского шоссе.

Придорожную девушку легкого поведения задушили на Киевском шоссе. Спустя 10 лет задержан мужчина, подозреваемый в данном убийстве. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп неизвестной женщины с травами головы и стронгуляционной бороздой на шее был обнаружен 21 апреля 2010 года в придорожной сточной канаве на 100 км Киевского шоссе. Позже девушку опознали – ей оказалась 19-летняя жительница села Никольское Гатчинского района Ленобласти.

Накануне сотрудники по подозрению в убийстве задержали 40-летнего уроженца Псковской области, неработающего и проживающего в Петербурге без регистрации. По данным следствия, 5 января 2010 года он ехал по направлению в Псков на ВАЗе, на обочине он увидел девушку, занимавшуюся проституцией. Вместе в машине они выпивали алкоголь, а после полового акта произошел конфликт, мужчина схватил девушку за шарф и задушил. После этого он бросил её тело в канаву.

Также мужчина забрал телефон девушки и продал его на Лужском вокзале. Покупатель был найден и допрошен.

Подозреваемый в 2002 году был осужден на 8,5 лет за разбой, через 4 года освобожден условно-досрочно.

В феврале этого года петербуржец утром нашёл тело ночной бабочки на своём диване.

Фото: Piter.tv