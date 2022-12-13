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При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека

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Из дома спасены восемь человек, в том числе двоих детей.

В жилом доме под Читой произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.

Инцидент произошел утром 9 марта в поселке Антипиха. В результате взрыва повреждены два этажа здания. Сообщается о двух пострадавших, они получили легкие травмы.

В МЧС добавили, что из дома спасены восемь человек, в том числе двоих детей. На месте происшествия работают 35 человек и девять единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде пассажирка маршрутки попала в больницу, выпав на повороте.

Видео: Telegram / 112

Теги: антипиха, взрыв газа, дом, пострадавшие, чита
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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