При взрыве газа в доме под Читой пострадали два человека

Из дома спасены восемь человек, в том числе двоих детей.

В жилом доме под Читой произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.

Инцидент произошел утром 9 марта в поселке Антипиха. В результате взрыва повреждены два этажа здания. Сообщается о двух пострадавших, они получили легкие травмы.

В МЧС добавили, что из дома спасены восемь человек, в том числе двоих детей. На месте происшествия работают 35 человек и девять единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

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