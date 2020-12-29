При въезде в Финляндию граждане должны заполнять медицинскую анкету

Эксперимент с анкетами будет проводиться минимум до 7 февраля.

Тем, кто прибывает в Финляндию со стороны Ленобласти и Петербурга, на пограничных переходах в Иматре, Валимаа и Нуйямаа (Светогорск, Торфяновка и Брусничное) нужно будет заполнить медкарту. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat.

Также туристы должны пройти тестирование в Валимаа, пункт работает с 10:00 до 19:00. Тест при этом не является обязательным. В медкарте же нужно будет ответить на вопросы, касающиеся здоровья и оставить свои контакты.

Мы получаем информацию о том, сколько человек отказывается от теста и у кого уже есть сертификат тестирования. Цель – узнать, сколько бессимптомных носителей приезжает в Финляндию из России. специалисты

Эксперимент с анкетами будет проводиться минимум до 7 февраля.

При этом Финляндия продлила запрет на въезд граждан почти всех стран мира до 9 февраля.

Фото: Piter.tv