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При пожаре на Авиаконструкторов трое жильцов спрыгнули с пятого этажа

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Утром 19 сентября загорелся жилой дом на Авиаконструкторов дом номер 20 корпус 2. Инцидент произошел около половины седьмого утра. По сообщениям очевидцев, трое петербуржцев спрыгнули с высоты пятого этажа, чтобы спастись от пожара. 
 
В результате падения женщина сломала себе спину. Пожарные не смогли ее поймать внизу. Двоих мужчин удалось перехватить с помощью спецсредств, но они также отделались переломами: у одного сломана нога, у второго - ребра. 
 
Стало известно, что возгорание началось на пятом этаже. На место приехали машины скорой помощи и реанимации.
 
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧС по СПб
Теги: авиаконструкторов , пожар
Категории: Новости СПб

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