При пожаре на Авиаконструкторов трое жильцов спрыгнули с пятого этажа

Утром 19 сентября загорелся жилой дом на Авиаконструкторов дом номер 20 корпус 2. Инцидент произошел около половины седьмого утра. По сообщениям очевидцев, трое петербуржцев спрыгнули с высоты пятого этажа, чтобы спастись от пожара.

В результате падения женщина сломала себе спину. Пожарные не смогли ее поймать внизу. Двоих мужчин удалось перехватить с помощью спецсредств, но они также отделались переломами: у одного сломана нога, у второго - ребра.

Стало известно, что возгорание началось на пятом этаже. На место приехали машины скорой помощи и реанимации.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧС по СПб