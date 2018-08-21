При падении башенного крана в Петербурге погиб крановщик

Трагедия произошла вчера, 18 июня.

При падении башенного крана на стройплощадке в Петербурге погиб человека. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел накануне на строительной площадке жилого комплекса на пересечении Пискаревского и Муринского проспектов. Тогда было неизвестно, есть ли пострадавшие, однако на месте заметили реанимацию и "скорую помощь".

По новой информации, рабочий скончался в карете скорой помощи.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK