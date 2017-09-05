В результате падения башенного крана в Химках погиб мужчина

Инцидент произошел сегодня утром, 5 сентября, в подмосковных Химках на улице Молодежная, 74.

Сегодня утром, 5 сентября, около 10 часов утра на стройплощадке по улице Молодежной в районе дома номер 74 в подмосковных Химках в ходе работ произошло падение башенного крана.

В результате обрушения крана пострадали три человека Один из них по предварительным данным, погиб. Еще двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На официальном сайте МЧС по Московской области сообщается, что сигнал о происшествии поступил в 9 часов 58 минут. От МЧС привлекалось для ликвидации последствий происшествия 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава.

Фото: МЧС по Московской области

Видео: ВК, Александр Аин