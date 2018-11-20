После обрушении дома в Стамбуле погибло три человека

По словам губернатора три этажа рухнувшего здания были построены незаконно.

Количество жертв после обрушения жилого дома в Стамбуле возросло до трех человек, двенадцать жителей получили травмы средней степени тяжести. Об этом в эфире турецкого телеканала рассказал четверг губернатор Али Ерликайя.

Глава города также сообщил, что по соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы из-за риска обрушения. Ранее он сообщил, что три этажа рухнувшего здания были построены незаконно.

Напомним, что днем 6 в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Причина обрушения здания пока неизвестна. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. Высшие чины страны прибыли на место трагедии.





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Видео: twitter.com/PressTV