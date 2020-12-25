При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители правоохранительных органов. Известно, что авария зафиксирована на 226 километре дороги федерального значения М-5 в Спасском районе.
Опрокидывание рейсового автобуса "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек (детей нет). Пострадало 18 человек (госпитализированы).
источник агентства
Пьяная уроженка Барнаула насмерть замерзла в реке Волхов после падения.
Фото: Telegram/Mash
Видео: Youtube/Просто Пенза
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