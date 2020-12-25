Авария произошла на трассе М-5.

При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители правоохранительных органов. Известно, что авария зафиксирована на 226 километре дороги федерального значения М-5 в Спасском районе.

Опрокидывание рейсового автобуса "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек (детей нет). Пострадало 18 человек (госпитализированы). источник агентства

Пьяная уроженка Барнаула насмерть замерзла в реке Волхов после падения.

Фото: Telegram/Mash

Видео: Youtube/Просто Пенза