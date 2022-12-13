Президент общественной организации "Мусора.Больше.Нет" рассказала о деятельности проекта

Сотрудники и волонтёры межрегиональной общественной организации формируют не просто осознанное отношение к проблемам экологии, но и стараются, чтобы экологическая грамотность стала образом мышления людей.

А началось всё с…уборки территории. В 2004 году, в канун своего дня рождения, петербуржец Денис Старк поехал с друзьями отдохнуть на природе, но праздник испортил разбросанный мусор. Молодые люди взяли мешки и стали его собирать, пришлось даже нанять грузовик, чтобы собранный мусор вывезти.

Та поездка стала началом большого пути. Единомышленники начали регулярно проводить акции на берегах водоёмов, в лесах и местах отдыха. Количество участников движения ежегодно росло как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами. Стало понятно, что нужна работа не с последствиями, а с причиной, что необходимо повышать экологическую культуру через просветительские программы. Так и появилась межрегиональная общественная экологическая организация "Мусора.Больше.Нет", которая ведёт просветительскую деятельность в России вот уже более 10-ти лет.

Творческая команда "Мусора.Больше.Нет", реализуя свои многочисленные проекты, проводит онлайн-курсы и эколекции для взрослых, экоуроки, игротеки и викторины для детей, где в доступном формате на реальных примерах объясняет, как подарить вторую жизнь вещам, сделать быт экологичнее, как правильно разделять отходы и стремиться производить их как можно меньше.

Один из проектов, поддержанных Фондом президентских грантов – "PROкачай ЭКОлайф". Это курс по экологизации повседневной жизни и формированию экопривычек. Девиз проекта: "Начни жить экологично – вдохнови других". Именно с себя надо начинать менять действительность вокруг, ведь Земля – наш дом, и каждый несёт ответственность за его чистоту.

Планету не нужно спасать – она останется существовать, даже если исчезнёт человечество и все ресурсы. Все действия мы делаем для себя и будущих поколений, чтобы именно человек остался жить на Земле в привычной для него среде. Карина Ивченко, президент общественной организации "Мусора.Больше.Нет"

Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце", совместно с ИД "Аргументы и факты" запустил новый спецпроект "Мир неравнодушных людей".

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Фото: mbnrus.ru