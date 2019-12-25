Президент Словакии разочарована позицией Венгрии по санкциям против России

Зузана Чапутова сожалеет о позиции, которой придерживает Венгрия.

Президент Словакии разочарована позицией Венгрии по антироссийским санкциям. Соответствующее заявление глава государства Зузана Чапутова сделала на совместном брифинге в Братиславе с коллегой из Польши Анджеем Дудой.

В нынешнее непростое время очень важное значение имеет единство стран ЕС и всего демократического мира. Для нас является разочарованием иная позиция Венгрии. Зузана Чапутова, президент Словакии

Политик полагает, что Словакия и Польша едины в своем стремлении оказать всяческую поддержку Украине, начиная от принятия беженцев до поставок вооружения и техники Киеву. Две страны активно высказываются в пользу введения ограничений против РФ. Они настаивают на необходимости немедленного завершения боевых действий в регионе. Братислава и Варшава поддерживают евроинтеграцию Украины.

ЕК не комментирует письмо Орбана с критикой нефтяного эмбарго.

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