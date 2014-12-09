Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля

Решение принято "из гуманитарных соображений".

Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля в связи с празднованием Пасхи. Решение было принято после доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации на фронте. Российская сторона ожидает, что Украина присоединится к инициативе, однако военные готовы отразить возможные провокации.

Путин подчеркнул, что это перемирие станет проверкой готовности Киева к мирным переговорам, напомнив о более чем 100 случаях нарушения украинской стороной недавнего моратория на удары по энергообъектам (18 марта - 17 апреля). Президент также поздравил военнослужащих-христиан с предстоящим праздником.

На момент публикации официальный Киев не прокомментировал российскую инициативу. Ранее украинская сторона скептически оценивала подобные предложения, рассматривая их как тактические паузы.

Ранее Piter.TV сообщал, что политолог рассказал, как Трамп загнал Киев в тупик одним решением.

Видео: kremlin.ru