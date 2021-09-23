Президент Польши перепутал Байдена с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда перепутал имена нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Конфуз произошел, когда польский лидер говорил о проблемах администрации Белого дома в интервью журналистам в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, сообщает телеканал "360".
В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться.
Андрей Дуда, президент Польши
Тем самым он попытался объяснить небольшое охлаждение в отношениях Вашингтона и Варшавы.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал США и ООН в своей речи во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций. Американский глава допустил ошибку, когда говорил о мировом лидерстве государства в отношении соблюдения принципов демократии.
Видео: YouTube / Patriot24.TV
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