Президент Польши перепутал Байдена с Трампом

Конфуз произошел, когда Анджей Дуда говорил о проблемах администрации Белого дома.

Президент Польши Анджей Дуда перепутал имена нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Конфуз произошел, когда польский лидер говорил о проблемах администрации Белого дома в интервью журналистам в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, сообщает телеканал "360".

В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться. Андрей Дуда, президент Польши

Тем самым он попытался объяснить небольшое охлаждение в отношениях Вашингтона и Варшавы.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал США и ООН в своей речи во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций. Американский глава допустил ошибку, когда говорил о мировом лидерстве государства в отношении соблюдения принципов демократии.

Видео: YouTube / Patriot24.TV