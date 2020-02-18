Глава страны объяснил, какие преимущества открываются перед странами, защищенными от инфекции.

Президент Германии призвал сограждан прививаться против коронавируса. Франк-Вальтер Штайнмайер записал специальное видеообращение к народу. Ранее аналогичные записи сделали немецкий канцлер Ангела Меркель и глава Минздрава Йенс Шпан.

Прошу всех, кто еще не уверен: сделайте прививку! Не сдаваться! Общая цель будет достигнута только в том случае, если еще больше людей в нашей стране получат полную защиту в результате вакцинации. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Глава государства уточнил, что только при условии вакцинации новые штаммы инфекции, среди которых политик выделил индийский вариант "дельта", не заставят правительство вводить новые ограничения в стране. Только при условии достаточного уровня вакцинации среди населения общество будет защищено от инфекций с высоким уровнем летальности из-за заражения. Штайнмайер надеется, что успешная прививочная кампания даст возможность детям вернуться в учебные учреждения осенью, а магазины, заведения общепита и другие учреждения могли работать без ограничений.

Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса.

Видео: Facebook / Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier