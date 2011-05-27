В Германии назвали основные способы избежать роста числа новых зараженных ковидом.

Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса. Об этом политик сообщила журналистам на пресс-конференции. ФРГ надеется избежать нового витка распространения инфекции за счет соблюдения гражданами санитарных требований и продвижения кампании по вакцинации населения.

Мы делаем все, чтобы предотвратить это. Пандемия еще не позади, несмотря на вакцинацию, несмотря на, что многое делать уже проще, что мы уже не столь быстро приближаемся к перегрузке системы здравоохранения. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Берлине призвали соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски, следить за гигиеной и регулярно проветривать помещения. С осени в стране продолжится ПЦР-тестирование на коронавирус в учебных учреждениях. Меркель отметила, что за счет вакцинации можно избежать чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения, которая перегружена уже сейчас.

Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19.

Видео: YouTube / Bundesministerium für Gesundheit