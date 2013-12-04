В ФРГ не хотят идти путем Франции.

Немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19. В Германии заявили, что не планируют вводить обязательную вакцинацию населения, так как готовность прививаться в стране находится на высоком уровне. О такой статистике говорят специалисты из Института Роберта Коха.

У нас нет намерения идти этим путем, который предложила Франция. Мы сейчас находимся на этапе, когда мы призываем людей вакцинироваться. У нас сейчас больше вакцин, чем людей, готовых привиться. Мы будем интенсивно идти этим путем. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

По словам политика, за счет добровольной вакцинации граждан власти надеются получить доверие местного населения. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что в стране вводится обязательная вакцинация среди медицинского персонала и работающих в госпиталях. С 15 сентября будут организовываться проверки соблюдения этого требования и вводиться санкции в случае невыполнения условия.

Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков.

Видео: YouTube / Bundesministerium für Gesundheit