Презентация iPhone X стартовала в театре Стива Джобса

Глава корпорации Apple Тим Кук презентовал новую "яблочную" продукцию в театре имени Стива Джобса.

Как сообщает "Фонтанка", глава корпорации Apple Тим Кук презентовал новую продукцию в театре имени Стива Джобса.



Здание внешне похоже на цилиндр, который расположился посреди парка, высаженного на территории кампуса Apple. Крыша здания представляет собой одну из самых больших в мире солнечных панелей.



Во вторник, 12 сентября на презентации продукции Тим Кук выразил сочувствие тем, кто пострадал в результате разрушительного действия ураганов Харвей и Ирма. Также глава корпорации рассказал, что Apple финансово участвует в программе Hand in hand для помощи тем, кто остался без крова над головой во время стихийного бедствия.



Ожидается, что на презентации Apple представит новые продукты линейки, а также юбилейную модель в честь 10-летия со времени появления первого iPhone.



Видео: YouTube/Wylsacom