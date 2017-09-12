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Презентация iPhone X стартовала в театре Стива Джобса

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Глава корпорации Apple Тим Кук презентовал новую "яблочную" продукцию в театре имени Стива Джобса.

Как сообщает "Фонтанка", глава корпорации Apple Тим Кук презентовал новую продукцию в театре имени Стива Джобса.

Здание внешне похоже на цилиндр, который расположился посреди парка, высаженного на территории кампуса Apple. Крыша здания представляет собой одну из самых больших в мире солнечных панелей.

Во вторник, 12 сентября на презентации продукции Тим Кук выразил сочувствие тем, кто пострадал в результате разрушительного действия ураганов Харвей и Ирма. Также глава корпорации рассказал, что Apple финансово участвует в программе Hand in hand для помощи тем, кто остался без крова над головой во время стихийного бедствия.

Ожидается, что на презентации Apple представит новые продукты линейки, а также юбилейную модель в честь 10-летия со времени появления первого iPhone.

Видео: YouTube/Wylsacom

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Категории: Мировые новости

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