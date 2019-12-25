Глава МВД Жеральд Дарманен рассказал о судьбе стрелка, убившего троих человек и ранившем еще одного.

Преступник, убивший трех жандармов во Франции, найден мертвым. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. Чиновник уточнил, что трагедия произошла накануне в коммуне в центральной части страны. Тело стрелка обнаружено под обломками сгоревшего здания.

Преступник был обнаружен мертвым. Я направляюсь на место происшествия Жеральд Дарманен, глава МВД Франции

Напомним, что по сообщению местного телеканала BFMTV сообщил, французские жандармы получили сообщение о домашнем насилии в отношении местной женщины. Правоохранители прибыли на место инцидента. Там их расстрелял местный житель. Ему удалось ранить одного представителя закона, трое погибли. Позже появилась информация о том, что дом, из которого велся огонь полностью оказался уничтожен пожаром.

МВД Франции сообщило более чем о 100 задержанных на протестах в Париже.

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