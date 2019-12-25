Во Франции неизвестный убил трех жандармов

Еще один представитель закона ранен.

Во Франции неизвестный мужчина убил трех жандармов. Об этом сообщили местные журналисты с государственного телеканала BFM. СМИ сослались на данные, полученные из прокуратуры. Представители закона прибыли на место из-за звонка местных жителей. Они пожаловались на домашнее насилие. В ночь на 23 декабря жандармы выехали к дому подозреваемого.

Согласно предварительной информации, преступником является 48-летний мужчина. Он устроил стрельбу в департаменте Пюи-де-Дом, коммуна Амбер. Известно о трех погибших, а также о пострадавшем. Последним оказался еще один представитель правоохранительных органов. Он ранен. Сейчас мужчина госпитализирован.

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