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Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Эта информация появилась в материалах Чертановского районного суда Москвы.

Как сообщает "Росбалт", пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Согласно материалам Чертановского райсуда Москвы, в избрании меры пресечения для Ампелонского в виде заключения под стражу следствию было отказано.

Комментариев представителя Минкомсвязи Екатерины Осадчей и заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Иванова РБК получить не удалось.

Также на сайте суда были найдены материалы уголовного дела против Едидина Б.А. и Весельчакова А.В.

Издание VC.ru полагает, что, возможно, здесь речь идет о руководителе правового отдела Роскомнадзора Борисе Едине и главе аппарата Роскомнадзора Александре Весельчакове. 

Теги: новости россии , пресс-секретарь роскомнадзора , роскомнадзор
Категории: Новости России

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