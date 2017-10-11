Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Эта информация появилась в материалах Чертановского районного суда Москвы.

Как сообщает "Росбалт", пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.



Согласно материалам Чертановского райсуда Москвы, в избрании меры пресечения для Ампелонского в виде заключения под стражу следствию было отказано.



Комментариев представителя Минкомсвязи Екатерины Осадчей и заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Иванова РБК получить не удалось.



Также на сайте суда были найдены материалы уголовного дела против Едидина Б.А. и Весельчакова А.В.



Издание VC.ru полагает, что, возможно, здесь речь идет о руководителе правового отдела Роскомнадзора Борисе Едине и главе аппарата Роскомнадзора Александре Весельчакове.