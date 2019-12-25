Disney перенес премьеру документального фильма про The Beatles

Зрители увидят его 27 августа 2021 года.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что премьеру документального фильма Питера Джексона про Beatles перенесли. Об этом официально объявила компания Disney.

Ранее студия анонсировала релиз киноленты на 4 сентября 2020 года. Однако сегодня Disney заявил, что дату премьеры сместили на 27 августа 2021 года. Причину переноса сроков студия пока не называет. Однако эксперты полагают, что виной всему коронавирус.

Напомним, что в документальной киноленте покажут эпизоды из 55 часов видеосъемок группы The Beatles.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала "Политик".

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