Премьера художественного фильма "Эра"

18 ноября в 19:00 в киноцентре "Ленфильма" состоится премьерный показ художественной ленты Вениамина Илясова "Эра". Мероприятие включает в себя встречу и обсуждение с режиссером фильма и исполнителем одной из главных ролей Геннадием Блиновым. Картину представит главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов.
Драма повествует о непростой судьбе женщины по имени Эра, которая сталкивается со смертью мужа и остается с прикованным к инвалидному креслу сыном. Она общается с незнакомцами, пытаясь в каждом встречном обнаружить то, что будет способно исправить ее существование.
Режиссер: Вениамин Илясов
В ролях: Марианна Шульц, Геннадий Блинов, Федор Лавров, Жан Даниэль, Юлия Бружайте и другие
Оператор: Батыр Моргачев
Композитор: Александр Муравьев
Возрастное ограничение: 18+
Фото: Киноцентр "Ленфильм"
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