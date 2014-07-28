Премьера художественного фильма "Эра"

Фильм-лауреат фестиваля "Новое движение", участник смотров "Окно в Европу" и "Маяк".

18 ноября в 19:00 в киноцентре "Ленфильма" состоится премьерный показ художественной ленты Вениамина Илясова "Эра". Мероприятие включает в себя встречу и обсуждение с режиссером фильма и исполнителем одной из главных ролей Геннадием Блиновым. Картину представит главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов.

Драма повествует о непростой судьбе женщины по имени Эра, которая сталкивается со смертью мужа и остается с прикованным к инвалидному креслу сыном. Она общается с незнакомцами, пытаясь в каждом встречном обнаружить то, что будет способно исправить ее существование.

Режиссер: Вениамин Илясов

В ролях: Марианна Шульц, Геннадий Блинов, Федор Лавров, Жан Даниэль, Юлия Бружайте и другие

Оператор: Батыр Моргачев

Композитор: Александр Муравьев

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Киноцентр "Ленфильм"