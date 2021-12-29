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Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" состоится в сети
Сегодня, 19:42
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Премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" состоится в сети

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Картина рассказывает о четырех друзьях, которые прошли войну в Афганистане и возвращаются домой.

Во вторник, 15 февраля, стало известно, что премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Бессмертные" состоится  в сети. Киноленту покажут  23 февраля в онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER, затем лента будет показана в эфире телеканала НТВ.

В сюжете история о четырех друзьях, которые прошли войну в Афганистане и возвращаются домой. Главные роли в фильме исполнили Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Александр Метелкин, Артем Ешкин, Максим Емельянов и Иван Добронравов. Также в проекте снялись Алексей Демидов, Наталья Вдовина, Арина Жаркова и Лариса Шахворостова.

Фото: предоставлено прокатчиком 

Теги: бессмертные, добронравов, тигран кеосаян
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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