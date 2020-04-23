Продюсер Михаил Врубель отметил, что хотел бы в будущем увидеть продолжение фильма.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что премьера российского фильма "Спутник" состоится в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС.

В сюжете история космонавта, который мистическим образом возвращается на Землю. На борту выжил лишь он один. Как оказалось, главный герой заражен инопланетной формой жизни. Действие разворачивается в СССР. В главных ролях Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.

Фантастический триллер покажут в онлайн-кинотеатрах more.tv и ivi, а также на видеосервисе Wink.

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