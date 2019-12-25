Жан Кастекс считает, что пока что правительству удается избежать этой крайней меры.

Премьер-министр Франции не исключил введения третьего карантина в стране. Об этом Жан Кастекс сообщил в интервью местному изданию Ouest-France. Чиновник рассказал, что такое решение правительство будет вынуждено принять в том случае, если эпидемиологическая обстановка по стране ухудшится.

Очевидно, что в последние дни темпы эпидемии во Франции снизились. Это было достигнуто благодаря тем мерам, которые власти принимали в течение целого ряда недель. Новый карантин будет введен в случае, если ситуация резко ухудшится Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Глава французского кабмина объяснил, что введение карантина - это крайняя мера, так как чиновникам известно его положительное влияние на борьбу с распространением коронавируса. Однако также правительство видит и негативные факторы такой меры. Особенно они проявляются в социальной, экономической и гуманитарной сферах.

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