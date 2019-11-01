Премьер Японии во время дебатов напомнил об атомных бомбардировках

Сигэру Исиба публично напомнил о стране, которая совершила бомбардировку во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, рассуждая в ходе телевизионных дебатов глав местных политических партий в преддверии предвыборной кампании, рассказал о своем стремлении создать мир без ядерного оружия. Иностранный чиновник также вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, прямо заявив, что их осуществила американская администрация.

В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

Дополнительно эксперт ответил на вопрос СМИ о ядерном сдерживании и озвученной ранее идее о возможности совместного использования ядерного оружия Вашингтоном и Токио. Сигэру Исиба подчеркнул, что Властям необходимо подумать и провести обсуждения относительно того, как именно совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия в регионе.

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Фото и видео: YouTube / FNNプライムオンライン