Премьер Словении призвал Нетаньяху прекратить бои в Газе

Роберт Голоб обратился к правительству Израиля.

Руководитель словенского правительства Роберт Голоб несколько раз постучал ладонью по трибуне во время призыва остановить боевые действия в секторе Газа, сделанных в адрес израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Соответствующее заявление сделал иностранный чиновник, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке.

Я хочу громко и четко сказать об этом израильскому правительству. Прекратите кровопролитие. Прекратите страдания. Верните заложников домой и положите конец оккупации. Господин Нетаньяху, немедленно прекратите эту войну. Роберт Голоб, премьер Словении

Напомним, что Словения с 1 января 2024 года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН в период на 2024-2025 годы. В текущем месяце она председательствует в Совете Безопасности. Ранее власти в Любляне указали на независимость Палестины. Глава местного внешнеполитического ведомства Таня Файон на заседании СБ по кризису на Ближнем Востоке заявила коллегам о том, что мировое сообщество не должно допустить превращения Ливана во второй Сектор Газа. Она добавила, что Израилю и шиитскому движению "Хезболлах" следует проявить сдержанность для деэскалации конфликта в регионе.

Блинкен: сделка о перемирии в секторе Газа согласована на 90%.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций