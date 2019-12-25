Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины

Игорь Матович ответил местным критикам, недовольным закупками "Спутник V".

Премьер-министр Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины. Об этом Игорь Матович написал в собственной аккаунте на Facebook. Чиновник заявил, что ни в каком случае не вернет "Спутник V" обратно. Ранее местные политики (вице-премьер и лидеры партий "Свобода и солидарность" и "За людей") раскритиковали закупки препарата. Они заявили, что не исключают смены кабинета министров. Реорганизация состава правительства может произойти вплоть до выхода партий из его состава.

По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть назад. Никогда! Игорь Матович, премьер-министр Словакии.

Глава кабмина подчеркнул, что словацкие критики замолчали, когда Москва предложила принять обратно партию вакцины. Матович заметил, что на собирается отказываться от спаения народа республики и качественной вакцины только потому, что она разработана на территории РФ.

Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье.





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