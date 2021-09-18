Премьер Нидерландов настаивает на введении санкций против Путина и российского правительства

По его словам, ограничения не должны касаться российского населения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивает на введении санкций против президента РФ Владимира Путина и его правительства. Как сообщило голландское издание Algeemen Dagblad, это связано с военной операцией на территории Украины.

По мнению Рютте, Евросоюз должен ввести максимально жесткие санкции в отношении России. Они не должны касаться российского населения. Все ограничения будут затрагивать только Путина и его правительство.

Напомним, что в четверг президент России Владимир Путин дал распоряжение начать специальную военную операцию на территории Украины. В обращении к гражданам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий".

Ранее мы сообщили, что спикер Госдумы Володин обвинил НАТО и Евросоюз в войне на Украине.

Фото: kremlin.ru