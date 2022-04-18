Премьер Молдавии исключила поставки Украине самолетов МиГ-29

Премьер-министр Молдавии исключила возможность военной помощи Украине. Таким образом Наталья Гаврилица прокомментировала сведения о запросе киевским режимом у республики продажи имеющихся самолетов МиГ-29. По мнению чиновницы, в европейском регионе существуют более экономически и военно обеспеченные государства, которые способны дать Украине такую поддержку. При этом она не стала подтверждать сам факт обращения Украины к Кишиневу с данным вопросом.
Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны.
Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии
Напомним, что в 2010 году Молдавия выставила на продажу шесть своих истребителей МиГ-29. Самолеты достались республике после раздела имущества вооруженных сил бывшего Советского Союза. Пока что страна не смогла найти покупателей на данную авиацию.
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Фото и видео: Parlamentul / Republicii Moldova
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