Премьер Молдавии исключила поставки Украине самолетов МиГ-29

Наталья Гаврилица рассказала о том, что в Европе есть страны с более устойчивой экономикой, которые могут дать Украине самолеты.

Премьер-министр Молдавии исключила возможность военной помощи Украине. Таким образом Наталья Гаврилица прокомментировала сведения о запросе киевским режимом у республики продажи имеющихся самолетов МиГ-29. По мнению чиновницы, в европейском регионе существуют более экономически и военно обеспеченные государства, которые способны дать Украине такую поддержку. При этом она не стала подтверждать сам факт обращения Украины к Кишиневу с данным вопросом.

Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Напомним, что в 2010 году Молдавия выставила на продажу шесть своих истребителей МиГ-29. Самолеты достались республике после раздела имущества вооруженных сил бывшего Советского Союза. Пока что страна не смогла найти покупателей на данную авиацию.

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Фото и видео: Parlamentul / Republicii Moldova

