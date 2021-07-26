Премьер Италии убеждена в необходимости добиться цели 2% ВВП на оборону

Джорджа Мелони рассказала о оборонных планах страны.

Премьер-министр Италии убеждена в необходимости добиться цели 2% ВВП на оборону. Соответствующее заявление Джорджа Мелони сделала в рамках пресс-конференуии с местными журналистами. При этом чиновница не стала указывать конкретные сроки достижения данной цели. Рим призывает коллег добиваться поставленных задач по повышению оборонных расходов на национальном уровне и в НАТО. Чиновница отметила, что все будет зависить от условий, поэтому о конкретных цифрах сейчас говорить рано.

Я подтверждаю готовность Италии соблюдать взятые на себя обязательства. Cвобода имеет свою цену, если вы передаете свою защиту кому-то другому, то это не будет бесплатно. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Напомним, то министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил мнение в СМИ о том, что цель выделять 2% ВВП на военные расходы для государства является вполне самодостаточной, поэтому не стоит поднимать указанную планку. Эксперт напомнил, что обязательство достичь этой цели было принято властями еще в 2014 году.

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