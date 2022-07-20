Премьер Италии пока не подтвердил свою отставку

После выступления Марио Драги состоятся пятичасовые дебаты в парламенте Италии.

Премьер-министр Италии пока не подтвердил свою отставку. Соответствующая информация поступила от самого главы местного правительства, который выступил на пленарном заседании в верхней палате парламента (Сенате Италии). Гость объяснил политикам, почему подал прошение о том, чтобы оставить должность. Марио Драги задал вопрос законодателям о том, готовы ли они восстанавливать "пакт доверия" к власти.

Необходим новый пакт доверия, честное и конкретное соглашение, которое до сих пор помогало менять страну к лучшему. Об этом просят итальянцы. И ответ на этот вопрос вы должны дать не мне, а всем итальянцам. Марио Драги, премьер-министр Италии

Чиновник констатировал, что спустя несколько месяцев после выражения политического единства у правящих партий возникли разногласия. Драги также назвал направления для приоритетной работы итальянского правительства. В списке оказалась поддержка Украины. Стоит уточнить, что после выступления премьера в парламенте пройдут пятичасовые дебаты. В рамках мероприятия будут сформулированы партийные позиции по вопросам отставки Драги с поста главы кабмина.

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Фото и видео: YouTube / SenatoItaliano

