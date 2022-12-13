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Премьер Испании заявил о необходимости услышать позицию КНР по урегулированию на Украине

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Педро Санчес анонсировал свой визит в Пекин в конце марта.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости услышать официальную позицию китайской стороны по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции с европейскими журналистами по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Глава правительства Испании полагает, что важно узнать из первых рук, что на самом деле стоит за теми пунктами мирного соглашения, который киевскому режиму предложили в Пекине. В частности, непосредственно от председателя КНР Си  Цзиньпина.

То, что предложил Китай, представляет собой позиционный документ о том, что он считает необходимым для достижения мира. Есть некоторые моменты, которые, на мой взгляд, представляют интерес.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

В Испании добавили, что Китая является глобальным игроком на мировой арене, поэтому его голос должен быть услышан. Премьер добавил, что планирует посетить с визитом Пекин в период с 30 по 31 марта.

Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: испания, китай, педро санчес, самми тес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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