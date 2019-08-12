Премьер Грузии оценил объем потерь после прекращения авиасообщений с Россией

По данным за июль, туристический сектор страны потерял до 60 млн долларов.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил объем потерь в туристическом секторе страны после прекращения авиасообщений с Россией. По данным за июль, страна потеряла до 60 млн долларов. Об этом пишет агентство InterPressNews.

При этом в июне 2019 года в Аджарии "был зафиксирован очень хороший тренд". По сравнению с аналогичный периодом прошлого года, туристический сектор вырос на 40 %. Что касается среднесрочной перспективы, грузины надеются в ближайшее время вернуть позитивную динамику в сфере туризма.

Напомним, 8 июля 2019 года в России вступил в силу временный запрет на авиасообщения с Грузией. Его ввели после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов и волну протестов в Тбилиси.

Ранее мы писали, что Вахтанг Кикабидзе отказался от выступлений в России из-за ситуации с Грузией.

Видео: YouTube / Pavel Smekalov, misha robaqidze